В ЕС придумали, как наказать Орбана за препятствие Украине, — FT

ЕС хочет, чтобы Виктор Орбан осознал «полную цену» изоляции после вето Украины. Отказ от финансирования Киева стал «высшей точкой эскалации» враждебно настроенного венгерского премьера, пишет The Financial Times.

Лидерам стран ЕС пришлось придумывать способы, как помешать Виктору Орбану ослабить поддержку Киева Брюсселем. На саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг Орбан неожиданно смягчился в переговорах о вступлении после того, как канцлер Германии Олаф Шольц уговорил его выйти из комнаты, чтобы выпить кофе, фактически воздерживаясь после того, как в течение нескольких недель давал понять, что он будет сопротивляться любому шагу по началу переговоров.

Но несколько часов спустя он испортил момент празднования Киева – и порадовал Кремль – наложив вето на четырехлетний пакет финансовой помощи в размере €50 миллиардов.

Даже по меркам Орбана это было крайне стремительное выступление, которое сбило с толку его партнеров. Его отказ искать компромисс по ключевому вопросу безопасности ЕС встревожил даже тех, кто спорил с ним в течение многих лет.

Даниэль Хегедюс, старший научный сотрудник немецкого аналитического центра Фонда Маршалла, сказал: «Это была нижняя точка для ЕС и новая высшая точка эскалации».

На протяжении своего 13-летнего пребывания у власти Орбан использовал антагонистические отношения с ЕС, чтобы активизировать своих избирателей и добиться финансовых уступок от Брюсселя. В настоящее время его претензия к Брюсселю заключается в том, что ЕС приостановил финансирование в размере €20 миллиардов из-за опасений, связанных с верховенством закона и фундаментальными правами в Венгрии.

В 2019 году Орбан запустил рекламную кампанию против ЕС, изображая тогдашнего президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера марионеткой родившегося в Венгрии миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. В связи с выборами в Европейский парламент, которые состоятся в июне, аналогичные плакаты недавно снова появились на улицах Будапешта, изображая Урсулу фон дер Ляйен, преемницу Юнкера, и Алекса Сороса, сына филантропа.

Давний евроскептик и самопровозглашенный «нелиберальный демократ», он вел жесткую игру на нескольких предыдущих саммитах, пообещав заблокировать бюджет ЕС в размере €1,8 триллиона и фонд восстановления после пандемии в 2020 году или год назад пакет помощи Украине в размере €18 миллиардов

«Он не марионетка Путина, как некоторые могут подумать. Он всегда зависел от денег, а не от идеологии. И мы не должны недооценивать, что ему нравится быть в центре внимания», — сказал европейский дипломат.

Но в преддверии саммита, состоявшегося на прошлой неделе, лидеры ЕС изо всех сил пытались понять, чего именно хочет коварный лидер. Выполнял ли он приказы президента РФ Владимира Путина или пытался заставить Брюссель разблокировать замороженные средства?

За день до того, как лидеры ЕС собрались в Брюсселе, комиссия согласилась выпустить €10 миллиардов евро из замороженных средств Венгрии, утверждая, что она приняла реформы, укрепляющие независимость судебной власти. Чиновники ЕС заявили, что уступка была основана на заслугах, но время было выбрано удачно.

Орбан и его союзники неоднократно заявляли, что его противодействие помощи Украине не связано с финансированием Венгрии со стороны ЕС. Но когда в пятницу саммит подошел к завершению, он наконец назвал свою цену: выплата оставшихся €20 миллиардов.

«Это прекрасная возможность для Венгрии дать понять, что она должна получить то, что заслуживает», — заявил Орбан венгерскому общественному радио. «Не половина или четверть, а все целиком. Мы требуем справедливого обращения, и теперь у нас есть хороший шанс добиться этого».

Венгерский лидер также заявил, что у него еще есть 75 возможностей заблокировать процесс вступления Украины, поскольку каждый этап требует единогласного одобрения членов ЕС. Ситуация еще больше усложняется тем, что в июле Венгрия примет на себя шестимесячное ротационное председательство в блоке ЕС, что является еще одним потенциальным источником рычагов воздействия.

Некоторые чиновники ЕС рассматривают возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановлению избирательных прав.

Если не удастся убедить Орбана не противодействовать Украине, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение самостоятельно, хотя это займет время и даст лишь краткосрочное решение.

«Может быть, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам предоставлять деньги Украине».

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