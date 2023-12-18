В ЄС вигадали, як покарати Орбана за протидію Україні, — FT

ЄС хоче, щоб Віктор Орбан усвідомив «повну ціну» ізоляції після вето України. Відмова від фінансування Києва стала «вищою точкою ескалації» вороже налаштованого угорського прем’єра, пише The Financial Times.

Лідерам країн ЄС довелося вигадувати способи, як завадити Віктору Орбану послабити підтримку Києва Брюсселем. На саміті лідерів ЄС у Брюсселі в четвер Орбан несподівано пом’якшав у переговорах про вступ після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц умовив його вийти з кімнати, щоб випити каву, фактично утримуючись після того, як протягом кількох тижнів давав зрозуміти, що він чинитиме опір будь-якого кроку на початку переговорів.

Але через кілька годин він зіпсував момент святкування Києва – і порадував Кремль – наклавши вето на чотирирічний пакет фінансової допомоги у розмірі €50 мільярдів.

Навіть за мірками Орбана це був вкрай стрімкий виступ, який спантеличив його партнерів. Його відмова шукати компроміс щодо ключового питання безпеки ЄС стривожила навіть тих, хто сперечався з ним протягом багатьох років.

Даніель Хегедюс, старший науковий співробітник німецького аналітичного центру Фонду Маршалла, сказав: «Це була нижня точка для ЄС та нова найвища точка ескалації».

Протягом свого 13-річного перебування при владі Орбан використав антагоністичні відносини з ЄС, щоб активізувати своїх виборців та домогтися фінансових поступок від Брюсселя. Наразі його претензія до Брюсселя полягає в тому, що ЄС призупинив фінансування у розмірі €20 мільярдів через побоювання, пов’язані з верховенством закону та фундаментальними правами в Угорщині.

У 2019 році Орбан запустив рекламну кампанію проти ЄС, зображуючи тодішнього президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера маріонеткою мільярдера і філантропа Джорджа Сороса, який народився в Угорщині. У зв’язку з виборами до Європейського парламенту, що відбудуться у червні, аналогічні плакати нещодавно знову з’явилися на вулицях Будапешта, зображуючи Урсулу фон дер Ляйєн, наступницю Юнкера, та Алекса Сороса, сина філантропа.

Давній євроскептик і самопроголошений «неліберальний демократ», він вів жорстку гру на кількох попередніх самітах, пообіцявши заблокувати бюджет ЄС у розмірі €1,8 трильйона та фонд відновлення після пандемії у 2020 році або торік пакет допомоги Україні у розмірі €18 мільярдів

«Він не маріонетка Путіна, як дехто може подумати. Він завжди залежав від грошей, а не від ідеології. І ми не маємо недооцінювати, що йому подобається бути у центрі уваги», — сказав європейський дипломат.

Але напередодні саміту, що відбувся минулого тижня, лідери ЄС щосили намагалися зрозуміти, чого саме хоче підступний лідер. Чи виконував він накази президента РФ Володимира Путіна, чи намагався змусити Брюссель розблокувати заморожені кошти?

За день до того, як лідери ЄС зібралися у Брюсселі, комісія погодилася випустити €10 мільярдів євро із заморожених коштів Угорщини, стверджуючи, що вона ухвалила реформи, які зміцнюють незалежність судової влади. Чиновники ЄС заявили, що поступка була заснована на заслугах, але час було обрано вдало.

Орбан та його союзники неодноразово заявляли, що його протидія допомоги Україні не пов’язана із фінансуванням Угорщини з боку ЄС. Але коли в п’ятницю саміт підійшов до завершення, він нарешті назвав свою ціну: виплата €20 мільярдів, що залишилися.

«Це чудова нагода для Угорщини дати зрозуміти, що вона має отримати те, що заслуговує», — заявив Орбан угорському громадському радіо. «Не половина чи чверть, а все повністю. Ми вимагаємо справедливого ставлення, і тепер у нас є добрий шанс досягти цього».

Угорський лідер також заявив, що має ще 75 можливостей заблокувати процес вступу України, оскільки кожен етап вимагає одноголосного схвалення членів ЄС. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що у липні Угорщина візьме на себе шестимісячне ротаційне головування у блоці ЄС, що є ще одним потенційним джерелом важелів впливу.

Деякі чиновники ЄС розглядають можливість поновлення так званої процедури покарання за статтею 7 за порушення верховенства закону, що може призвести до зупинення виборчих прав.

Якщо не вдасться переконати Орбана не протидіяти Україні, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду самостійно, хоча це займе час і дасть лише короткострокове рішення.

«Можливо, Угорщина зможе змусити нас використовувати кілька різних інструментів. Але, зрештою, Угорщина не зможе перешкодити нам надавати гроші Україні».

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