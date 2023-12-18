Все больше критикуют власть, а верят Залужному, волонтерам и ВСУ – опрос КМИС

КМИС опубликовал последствия опроса о доверии к органам власти (Президент, Верховная Рада, Правительство), ВСУ, СБУ и Национальной полиции.

По сравнению с декабрем 2022 г. растет критика органов власти. В частности, доля доверяющих Верховной Раде снизилась с 35% до 15%, а доля не доверяющих – выросла с 34% до 61%. Доверие Правительства снизилось с 52% до 26%, недоверие – выросло с 19% до 44%. Хотя в случае с Президентом также есть нисходящая динамика, однако он сохраняет преимущественное доверие среди украинской общественности.

Да, сейчас 62% доверяют Президенту, а не доверяют – 18%. В декабре 2022 года 84% доверяли Президенту, не доверяли – 5%. Соответственно, если баланс доверия — недоверия в декабре 2022 г. для Президента составил +80%, то сейчас он составляет +42%. То есть, с одной стороны, видим существенное снижение, но, с другой стороны, он остается однозначно положительным со значительным преобладанием доверяющих Президенту по сравнению с теми, кто ему не доверяет.

Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы – как в декабре 2022 года, так и сейчас 96% доверяют ВСУ. Кроме этого, 88% украинцев доверяют В. Залужному (не доверяют – всего 4%).

Несколько снизилось доверие к СБУ, однако сейчас большинство украинцев доверяют ему – 58% против 16%, которые не доверяют (в декабре 2022 года 63% доверяли СБУ, не доверяли – 9%). В то же время, более существенно снизилось доверие полиции – с 58% в декабре 2022 года до 41% сейчас (недоверие возросло с 14% до 29%).

Большинство украинцев – 59% – одновременно доверяют и Президенту, и Главнокомандующему В. Залужному. Доля украинцев, имеющих поляризованные взгляды, довольно невелика. Да, только 14% доверяют В. Залужному и при этом не доверяют Президенту, и только 1% доверяют Президенту, но не доверяют В. Залужному.

Критически низкое со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом является доверие судам и прокурорам. Только 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют – соответственно 61% и 64%. В декабре 2022 года судам доверяли 25%, прокурорам – 21%, но более важно, что было гораздо меньше (вдвое) тех, кто не доверял им.

В Украине сохраняется высокое доверие волонтерам – 84% им доверяют и только 3% не доверяют (в декабре 2022 года показатели были почти идентичными).

Значительно потеряли доверие украинские СМИ, чьи показатели доверия вернулись к уровню декабря 2021 года. Так, за последний год с 57% до 29% стало меньше доверяющих украинским СМИ (с 14% до 40% стало больше тех, кто не доверяет им).