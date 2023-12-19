Харьков – пограничный город, сегодня нам не до политики – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что центральные власти оказывают давление на местное самоуправление, и рассказал об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью Deutsche Welle.

«Вы знаете, я несколько раз общался, как вы говорите, с моим коллегой, мэром Киева, и у нас точки зрения по этой проблематике отличаются. Мы общались в Соединенных Штатах по этой теме. Я не вижу сегодня, что есть какое-либо давление на демократию или органы местного самоуправления. Напротив, хочу сказать, что у нас есть беспрецедентная поддержка сегодня и правительства, и нашего президента Владимира Зеленского, и Офиса президента. Харьков – пограничный город, и сегодня нам не до политики. То, что нас поддерживают, это главное», – отметил Терехов.

В последний раз я общался с президентом Зеленским во время его визита в Харьков, сообщил Терехов.

«Серьезный разговор был, конструктивный. Хочу, кстати сказать, что каждый раз, когда мы общаемся, мы очень конструктивно разговариваем, и после этого определенные шаги делаются. Не было таких вопросов, если бы мы не задавали, и чтобы они не решались», — рассказал мэр Харькова.