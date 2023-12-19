Харків – прикордонне місто, сьогодні нам не до політики – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував заяву мера Києва Віталія Кличка про те, що центральна влада чинить тиск на місцеве самоврядування, і розповів про відносини з президентом України Володимиром Зеленським в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Ви знаєте, я декілька разів спілкувався, як ви кажете, з моїм колегою, мером міста Києва, і у нас точки зору щодо цієї проблематики відрізняються. Ми спілкувалися в Сполучених Штатах на цю тему. Я не бачу сьогодні, що є якийсь тиск на демократію чи органи місцевого самоврядування. Навпаки, хочу сказати, що ми маємо безпрецедентну підтримку сьогодні й уряду, і нашого президента Володимира Зеленського, і Офісу президента. Харків – прикордонне місто, і сьогодні нам не до політики. Те, що нас підтримують, це головне», – зазначив Терехов.

Останній раз я спілкувався з президентом Зеленським під час його візиту до Харкова, повідомив Терехов.

«Серйозна розмова була, конструктивна. Хочу, до речі, сказати, що кожного разу, коли ми спілкуємось, ми дуже конструктивно розмовляємо, і після цього певні кроки робляться. Не було таких питань, якби ми не ставили, і щоб вони не вирішувалися», – розповів мер Харкова.