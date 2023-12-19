Харків – прикордонне місто, сьогодні нам не до політики – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував заяву мера Києва Віталія Кличка про те, що центральна влада чинить тиск на місцеве самоврядування, і розповів про відносини з президентом України Володимиром Зеленським в інтерв’ю Deutsche Welle.
«Ви знаєте, я декілька разів спілкувався, як ви кажете, з моїм колегою, мером міста Києва, і у нас точки зору щодо цієї проблематики відрізняються. Ми спілкувалися в Сполучених Штатах на цю тему. Я не бачу сьогодні, що є якийсь тиск на демократію чи органи місцевого самоврядування. Навпаки, хочу сказати, що ми маємо безпрецедентну підтримку сьогодні й уряду, і нашого президента Володимира Зеленського, і Офісу президента. Харків – прикордонне місто, і сьогодні нам не до політики. Те, що нас підтримують, це головне», – зазначив Терехов.
Останній раз я спілкувався з президентом Зеленським під час його візиту до Харкова, повідомив Терехов.
«Серйозна розмова була, конструктивна. Хочу, до речі, сказати, що кожного разу, коли ми спілкуємось, ми дуже конструктивно розмовляємо, і після цього певні кроки робляться. Не було таких питань, якби ми не ставили, і щоб вони не вирішувалися», – розповів мер Харкова.
Читайте також: Більше критикують владу, вірять Залужному, волонтерам, ЗСУ– опитування КМІС
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, Виталий Кличко, Владимир зеленский, мэр, мэр Киева, ОП, Офис президента, президент Украины, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків – прикордонне місто, сьогодні нам не до політики – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 18:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував заяву мера Києва Віталія Кличка про те, що центральна влада чинить тиск на місцеве самоврядування, і розповів про відносини з президентом України Володимиром Зеленським в інтерв’ю Deutsche Welle.".