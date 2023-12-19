Россияне охотятся на мэра Харькова Игоря Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью Deutsche Welle о том, как придерживается безопасности во время войны.

Журналистка Deutsche Welle поинтересовалась, зачем мэру Харькова несколько офисов.

«К сожалению, сегодня я не могу постоянно находиться в одном помещении, в одном офисе. Был «прилет» в мэрию в прошлом году, затем я некоторое время находился в другом помещении, но и рядом с ним был «прилет» С-300. К сожалению, сегодня есть определенная охота за мной как за городским головой, и я это понимаю, поэтому мне рекомендовали, чтобы было несколько офисов», — признал Терехов.