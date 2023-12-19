Россияне охотятся на мэра Харькова Игоря Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью Deutsche Welle о том, как придерживается безопасности во время войны.
Журналистка Deutsche Welle поинтересовалась, зачем мэру Харькова несколько офисов.
«К сожалению, сегодня я не могу постоянно находиться в одном помещении, в одном офисе. Был «прилет» в мэрию в прошлом году, затем я некоторое время находился в другом помещении, но и рядом с ним был «прилет» С-300. К сожалению, сегодня есть определенная охота за мной как за городским головой, и я это понимаю, поэтому мне рекомендовали, чтобы было несколько офисов», — признал Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, мэр, офис, охота, прилет, ракета, россияне, С-300, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 16:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью Deutsche Welle о том, как придерживается безопасности во время войны.".