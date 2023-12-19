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Россияне охотятся на мэра Харькова Игоря Терехова

Общество 16:34   19.12.2023
Оксана Якушко
Россияне охотятся на мэра Харькова Игоря Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью Deutsche Welle о том, как придерживается безопасности во время войны.

Журналистка Deutsche Welle поинтересовалась, зачем мэру Харькова несколько офисов.

«К сожалению, сегодня я не могу постоянно находиться в одном помещении, в одном офисе. Был «прилет» в мэрию в прошлом году, затем я некоторое время находился в другом помещении, но и рядом с ним был «прилет» С-300. К сожалению, сегодня есть определенная охота за мной как за городским головой, и я это понимаю, поэтому мне рекомендовали, чтобы было несколько офисов», — признал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 16:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью Deutsche Welle о том, как придерживается безопасности во время войны.".