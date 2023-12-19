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Росіяни полюють на мера Харкова Ігоря Терехова

Суспільство 16:34   19.12.2023
Оксана Якушко
Росіяни полюють на мера Харкова Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю Deutsche Welle про те, як дотримується безпеки під час війни.

Журналістка Deutsche Welle поцікавилася, навіщо мерові Харкова кілька офісів.

«На жаль, сьогодні я не можу постійно перебувати в одному приміщенні, в одному офісі. Був «приліт» в мерію в минулому році, потім я певний час знаходився в іншому приміщенні, але і поряд з ним був «приліт» С-300. На жаль сьогодні є певне полювання за мною як за міським головою, і я це розумію, тому мені рекомендували, щоб було декілька офісів», – визнав Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 16:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю Deutsche Welle про те, як дотримується безпеки під час війни.".