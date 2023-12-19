Росіяни полюють на мера Харкова Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю Deutsche Welle про те, як дотримується безпеки під час війни.

Журналістка Deutsche Welle поцікавилася, навіщо мерові Харкова кілька офісів.

«На жаль, сьогодні я не можу постійно перебувати в одному приміщенні, в одному офісі. Був «приліт» в мерію в минулому році, потім я певний час знаходився в іншому приміщенні, але і поряд з ним був «приліт» С-300. На жаль сьогодні є певне полювання за мною як за міським головою, і я це розумію, тому мені рекомендували, щоб було декілька офісів», – визнав Терехов.