На Купянском направлении уничтожили грузовик с инженерной техникой РФ (видео)
Бойцы бригады «Стальной границы» Гвардии наступления дроном-камикадзе поразили вражеский грузовик на Купянском направлении.
«Транспортным средством оккупанты привезли инженерную технику, которой планировали обустроить позиции», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальной границы» Гвардии наступления дроном-камикадзе поразили вражеский грузовик на Купянском направлении.".