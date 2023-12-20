Live
  • Ср 20.12.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 37.32
  • EUR 40.92

На Купянском направлении уничтожили грузовик с инженерной техникой РФ (видео)

Общество 15:42   20.12.2023
Виктория Яковенко
На Купянском направлении уничтожили грузовик с инженерной техникой РФ (видео)

Бойцы бригады «Стальной границы» Гвардии наступления дроном-камикадзе поразили вражеский грузовик на Купянском направлении.

«Транспортным средством оккупанты привезли инженерную технику, которой планировали обустроить позиции», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также: Как раздают подарки оккупантам на Харьковщине пограничники (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
19.12.2023, 13:10
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
20.12.2023, 07:11
Когда ученики Харьковщины пойдут на зимние каникулы: официальные данные ХОВА
Когда ученики Харьковщины пойдут на зимние каникулы: официальные данные ХОВА
20.12.2023, 12:32
Главные новости Харькова 20.12: удары С-300 по Салтовке, зимние каникулы
Главные новости Харькова 20.12: удары С-300 по Салтовке, зимние каникулы
20.12.2023, 14:17
Сколько будет стоить питание учеников школ в день – мэрия Харькова
Сколько будет стоить питание учеников школ в день – мэрия Харькова
20.12.2023, 14:43
Завтра начнет курсировать новый маршрут троллейбуса в центре Харькова
Завтра начнет курсировать новый маршрут троллейбуса в центре Харькова
20.12.2023, 16:24

Новости по теме:

09:50
Две российские ДРГ пытались зайти на Харьковщину через границу — Демченко
13:23
Враг активизировал ДРГ на Харьковщине — заявление ГПСУ (видео)
15:54
Житель Харьковщины хотел сбежать из страны: его нашел дрон (видео)
14:53
Обсуждали действия врага: глава ГПСУ съездил на границу с РФ на Харьковщине
13:53
На Харьковщине возросла активность вражеских ДРГ: какая их цель – ответ ГПСУ

Вы читали новость: «На Купянском направлении уничтожили грузовик с инженерной техникой РФ (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальной границы» Гвардии наступления дроном-камикадзе поразили вражеский грузовик на Купянском направлении.".