Как раздают подарки оккупантам на Харьковщине пограничники (видео)
Фото: скриншот
Пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» показали, как их дроны не дают россиянам спокойно проводить время в окопах на Купянском направлении.
«ВОГняні» подарки» — так назвали пограничники результаты своей работы в telegram бригады.
«На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» нанесли огненное поражение сбросами из дрона по вражескому блиндажу. В результате оккупанты неожиданно для себя почувствовали острое желание заняться оздоровительным бегом и быстро покинули свои позиции», — прокомментировали происходящее на видео его авторы и режиссеры.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, знищили, пограничники, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» показали, как их дроны не дают россиянам спокойно проводить время в окопах на Купянском направлении".