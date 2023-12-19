Как раздают подарки оккупантам на Харьковщине пограничники (видео)

Пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» показали, как их дроны не дают россиянам спокойно проводить время в окопах на Купянском направлении.

«ВОГняні» подарки» — так назвали пограничники результаты своей работы в telegram бригады.

«На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» нанесли огненное поражение сбросами из дрона по вражескому блиндажу. В результате оккупанты неожиданно для себя почувствовали острое желание заняться оздоровительным бегом и быстро покинули свои позиции», — прокомментировали происходящее на видео его авторы и режиссеры.