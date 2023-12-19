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Как раздают подарки оккупантам на Харьковщине пограничники (видео)

Происшествия 09:01   19.12.2023
Оксана Горун
Как раздают подарки оккупантам на Харьковщине пограничники (видео) Фото: скриншот

Пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» показали, как их дроны не дают россиянам спокойно проводить время в окопах на Купянском направлении.

«ВОГняні» подарки» — так назвали пограничники результаты своей работы в telegram бригады.

«На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» нанесли огненное поражение сбросами из дрона по вражескому блиндажу. В результате оккупанты неожиданно для себя почувствовали острое желание заняться оздоровительным бегом и быстро покинули свои позиции», — прокомментировали происходящее на видео его авторы и режиссеры.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» показали, как их дроны не дают россиянам спокойно проводить время в окопах на Купянском направлении".