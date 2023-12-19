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Як роздають подарунки окупантам на Харківщині прикордонники (відео)

Події 09:01   19.12.2023
Оксана Горун
Як роздають подарунки окупантам на Харківщині прикордонники (відео)

Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” показали, як їхні дрони не дають росіянам спокійно проводити час в окопах на Куп’янському напрямку.

“ВОГняні” подарунки” – так назвали прикордонники результати своєї роботи.

На Купʼянському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” нанесли вогневе ураження скидами з дрона по ворожому бліндажу. Внаслідок цього окупанти несподівано для себе відчули гостре бажання зайнятися оздоровчим бігом та швидко покинули свої позиції”, — прокоментували те, що відбувається на відео, його автори та режисери.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” показали, як їхні дрони не дають росіянам спокійно проводити час в окопах на Куп’янському напрямку".