Як роздають подарунки окупантам на Харківщині прикордонники (відео)

Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” показали, як їхні дрони не дають росіянам спокійно проводити час в окопах на Куп’янському напрямку.

“ВОГняні” подарунки” – так назвали прикордонники результати своєї роботи.

“На Купʼянському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” нанесли вогневе ураження скидами з дрона по ворожому бліндажу. Внаслідок цього окупанти несподівано для себе відчули гостре бажання зайнятися оздоровчим бігом та швидко покинули свої позиції”, — прокоментували те, що відбувається на відео, його автори та режисери.