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На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)

Суспільство 15:42   20.12.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)

Бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу дроном-камікадзе уразили ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку.

«Транспортним засобом окупанти привезли інженерну техніку, якою планували облаштувати позиції», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 15:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу дроном-камікадзе уразили ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку.".