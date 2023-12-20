На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)
Бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу дроном-камікадзе уразили ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку.
«Транспортним засобом окупанти привезли інженерну техніку, якою планували облаштувати позиції», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, дрон-камикадзе, знищили, Купянское, направлення, рф, техника;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу дроном-камікадзе уразили ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку.".