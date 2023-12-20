Осудят оккупанта, избившего мужчину за отказ продать 3-летнюю дочь россиянам

В апреле прошлого года в селе Первомайское Купянского района обвиняемый вместе с другими российскими военными жестоко избил местного жителя, который не захотел продавать дочь, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Накануне оккупанты остановили мужчину вместе с женой и 3-летней дочерью на блокпосту.

Военные увидели ребенка и сказали, что девочка слишком красива и они готовы купить ее за 200 тысяч российских рублей. Отец ребенка отказался и поссорился с оккупантами. После ссоры они сказали семье ехать дальше. А обвиняемый сильно удивился, почему за такую сумму мужчина не желает отдать дочь.

Однако впоследствии российские военнослужащие приехали в дом семьи и избили мужчину чуть ли не до смерти из-за его «непокорности». После этого обвиняемый вместе с другими оккупантами повели мужа на расстрел, а жену заставили остаться ждать дома, пригрозив расстрелять и ее. В местном доме культуры россияне снова избили мужчину, произвели выстрел в воздух и отпустили его.

Также обвиняемый отбирал табельное оружие. В августе прошлого года он приехал в село Зорянское Купянского района и провел «обыск» у предпринимателя, невестка которого была украинским полицейским. Местные коллаборанты «слили» обвиняемому информацию о том, что мужчина прячет оружие своей невестки дома. Не найдя нужное, русский военный избил потерпевшего и уехал.

В настоящее время российский военный объявлен в международный розыск и розыск на территории Украины.

Харьковская областная прокуратура направила в Орджоникидзевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 26-летнего российского военного по факту жестокого обращения с гражданским населением, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).