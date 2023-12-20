Судитимуть окупанта, який побив чоловіка за відмову продати 3-річну доньку

У квітні минулого року у селі Первомайське Купʼянського району обвинувачений разом з іншими російськими військовими жорстоко побив місцевого мешканця, який не захотів продавати доньку, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Напередодні окупанти зупинили чоловіка разом з дружиною та 3-річною донькою на блокпосту. Військовослужбовці побачили дитину та сказали, що дівчинка надто красива і вони готові купити її за 200 тисяч російських рублів. Батько дитини відмовився та почав конфліктувати з окупантами. Після сварки вони сказали родині їхати далі. А обвинувачений сильно здивувався, чому за таку суму чоловік не хоче віддати доньку.

Проте згодом російські військовослужбовці приїхали до будинку родини та побили чоловіка ледве не до смерті за його «непокору». Після цього обвинувачений разом з іншими окупантами повели чоловіка на розстріл, а дружину змусили залишитись чекати вдома, бо пригрозили розстріляти й її. Відвівши потерпілого до місцевого будинку культури, вони знову побили чоловіка, зробили постріл у повітря та відпустили його.

Також обвинувачений вишукував табельну зброю. Торік у серпні він приїхав до с. Зорянське Куп’янського району та провів «обшук» у підприємця, невістка якого є українською поліціянткою. Місцеві колаборанти «злили» обвинуваченому інформацію про те, що чоловік переховує зброю своєї невістки у себе вдома. Не знайшовши потрібне, російський військовий побив потерпілого та поїхав.

Нині російського військового оголошено у міжнародний розшук та розшук на території України.

Харківська обласна прокуратура направила до Орджонікідзевського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 26-річного російського військового за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).