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Брусчатка vs дроны: что не так, рассказал боец Kraken

Общество 22:35   21.12.2023
Елена Нагорная
Брусчатка vs дроны: что не так, рассказал боец Kraken

Не разгонять панику и не выбирать пассивную позицию призвал украинцев офицер харьковского спецподразделения Kraken ГУР МО Даниил Положухно, отвечая на вопрос о том, как преодолеть кризис усталости от войны.

Устали и украинские защитники на фронте, сказал Полужухно в интервью Максиму Крапивному, но они продолжают удерживать позиции.

«Если ты не будешь сейчас там стоять, оно пойдет дальше — в города, к нашим семьям. У тебя выбора нет. Ты должен стоять. Общество должно понимать, что та жизнь, которую оно имеет сейчас в относительно мирных городах, это все держится на людях, которые там, на фронте. И задача здесь у общества не расшатывать панику, что все устали, что все плохо», — говорит офицер Kraken.

По его словам, все больше украинцы говорят о коррупции и это, по мнению оборонца, правильно.

«Общество начинает о коррупции, брусчатке, стадионах вместо дронов. Это стопроцентно правильная тема, которую нужно направлять. Но не надо оправдывать тем, что кто-то брусчатку кладет вместо дронов, именно поэтому я не хочу принимать участие в войне из-за этого. Нет, ты должен. Ты должен еще больше принимать, потому что ты понимаешь: если государство не справляется и ты отвернешься как гражданин, то тогда ребята на фронте вообще будут одни. Если где-то государство не понимает, все равно нужно своими силами бороться и помогать. Я вижу, что хоть и медленными путями, а все же наше государство начинает понимать определенные моменты, где нужно им исправляться», — считает Полужухно.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 22:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не разгонять панику и не выбирать пассивную позицию призвал украинцев офицер харьковского спецподразделения Kraken ГУР МО Даниил Положухно, отвечая на вопрос о том, как преодолеть кризис усталости от войны.".