Бруківка vs дрони: що не так, розповів боєць Kraken

Не розганяти паніку та не обирати пасивну позицію закликав українців офіцер харківського спецпідрозділу Kraken ГУР МО Данило Положухно, відповідаючи на питання про те, як подолати кризу втоми від війни.

Втомились і українські захисники на фронті, сказав Полужухно в інтерв’ю Максиму Крапівному, але вони продовжують утримувати позиції.

“Якщо ти не будеш зараз там стояти, воно піде далі – в міста, до наших родин. У тебе вибору немає. Ти повинен стояти. Суспільство повинно розуміти, що те життя, яке воно має зараз у відносно мирних містах, це все тримається на людях, які там, на фронті. І задача тут у суспільства не розхитувати паніку, що всі втомилися, що все погано“, – каже офіцер Kraken.

За його словами, дедалі більше українці говорять про корупцію, і це, на думку оборонця, правильно.

“Суспільство починає про корупцію, бруківку, стадіони замість дронів. Це стовідсотково правильна тема, котру треба направляти. Але не треба виправдовувати тим, що хтось бруківку кладе замість дронів, саме тому я не хочу приймати участь у війні через це. Ні, ти повинен. Ти повинен ще більше приймати, тому що ти розумієш: якщо держава не справляється і ти відвернешся як громадянин, то тоді хлопці на фронті взагалі будуть самі. Якщо десь держава не розуміє, все одно потрібно своїми силами боротись і допомагати. Я бачу, що хоч і повільними шляхами, а все ж таки наша держава починає розуміти певні моменти, де потрібно їм виправлятися“, – вважає Полужухно.