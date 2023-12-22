Вражеский дрон сбили пограничники на Харьковщине (фото)

Накануне в Харьковской области пограничники «приземлили» боевой вражеский беспилотник, который залетел с территории РФ и пытался ударить по позициям защитников.

«Благодаря четким и умелым действиям и успешно отработанной стрельбе по воздушной цели, полет вражеского дрона был «молниеносно быстрым» — его превратили в груду хлама», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.