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Вражеский дрон сбили пограничники на Харьковщине (фото)

Общество 11:19   22.12.2023
Виктория Яковенко
Вражеский дрон сбили пограничники на Харьковщине (фото) Фото: ГПСУ

Накануне в Харьковской области пограничники «приземлили» боевой вражеский беспилотник, который залетел с территории РФ и пытался ударить по позициям защитников.

«Благодаря четким и умелым действиям и успешно отработанной стрельбе по воздушной цели, полет вражеского дрона был «молниеносно быстрым» — его превратили в груду хлама», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 11:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне в Харьковской области пограничники «приземлили» боевой вражеский беспилотник, который залетел с территории РФ и пытался ударить по позициям защитников.".