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Ворожий дрон збили прикордонники на Харківщині (фото)

Суспільство 11:19   22.12.2023
Вікторія Яковенко
Ворожий дрон збили прикордонники на Харківщині (фото) Фото: ДПСУ

Напередодні в Харківській області прикордонники «приземлили» бойовий ворожий безпілотник, який залетів з території РФ та намагався вразити позиції захисників.

«Завдяки чітким та вмілим діям й успішно відпрацьованій стрільбі по повітряній цілі, політ ворожого дрону був «блискавично швидким» – його перетворили на купу мотлоху», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 11:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні в Харківській області прикордонники «приземлили» бойовий ворожий безпілотник, який залетів з території РФ та намагався вразити позиції захисників.".