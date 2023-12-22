Ворожий дрон збили прикордонники на Харківщині (фото)

Напередодні в Харківській області прикордонники «приземлили» бойовий ворожий безпілотник, який залетів з території РФ та намагався вразити позиції захисників.

«Завдяки чітким та вмілим діям й успішно відпрацьованій стрільбі по повітряній цілі, політ ворожого дрону був «блискавично швидким» – його перетворили на купу мотлоху», – повідомили у Державній прикордонній службі України.