Ворожий дрон збили прикордонники на Харківщині (фото)
Фото: ДПСУ
Напередодні в Харківській області прикордонники «приземлили» бойовий ворожий безпілотник, який залетів з території РФ та намагався вразити позиції захисників.
«Завдяки чітким та вмілим діям й успішно відпрацьованій стрільбі по повітряній цілі, політ ворожого дрону був «блискавично швидким» – його перетворили на купу мотлоху», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
Читайте також: На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, дрон, пограничники, приземлили, сбили, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворожий дрон збили прикордонники на Харківщині (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 11:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні в Харківській області прикордонники «приземлили» бойовий ворожий безпілотник, який залетів з території РФ та намагався вразити позиції захисників.".