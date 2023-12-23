Россияне обстреляли из РСЗО Купянск на Харьковщине, загорелся частный дом
Спасатели погасили пожар в Купянском районе, возникший в результате попадания из РСЗО, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Россияне ударили по Купянску 23 декабря около 16:00 из реактивных систем залпового огня. В результате одного из попаданий загорелся частный дом. Спасатели тушили пожар, площадь которого составляла около 80 м².
Уже в 16:40 огонь удалось локализовать и в 18:14 полностью потушить.
Работали 2 единицы техники и 10 спасателей.
Жертв и пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, купянск, обстрел, огонь, пожар, россияне, рсзо, спасатель, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 19:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели погасили пожар в Купянском районе, возникший в результате попадания из РСЗО, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".