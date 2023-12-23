Live
  • Сб 23.12.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Россияне обстреляли из РСЗО Купянск на Харьковщине, загорелся частный дом

Происшествия 19:11   23.12.2023
Оксана Якушко

Спасатели погасили пожар в Купянском районе, возникший в результате попадания из РСЗО, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Россияне ударили по Купянску 23 декабря около 16:00 из реактивных систем залпового огня. В результате одного из попаданий загорелся частный дом. Спасатели тушили пожар, площадь которого составляла около 80 м².

Уже в 16:40 огонь удалось локализовать и в 18:14 полностью потушить.
Работали 2 единицы техники и 10 спасателей.
Жертв и пострадавших нет.

Читайте также: Женщина чуть не угорела во время пожара в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 23.12: новый бюджет, комендантский час в Рождество
Главные новости Харькова 23.12: новый бюджет, комендантский час в Рождество
23.12.2023, 18:30
В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»
В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»
23.12.2023, 16:28
Как изменится комендантский час на Рождество 25 декабря, сообщили в ХОВА
Как изменится комендантский час на Рождество 25 декабря, сообщили в ХОВА
23.12.2023, 18:24
Бюджет на 2024 год утвердили на сессии Харьковского облсовета
Бюджет на 2024 год утвердили на сессии Харьковского облсовета
23.12.2023, 12:11
15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине
15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине
23.12.2023, 15:09
Россияне обстреляли из РСЗО Купянск на Харьковщине, загорелся частный дом
Россияне обстреляли из РСЗО Купянск на Харьковщине, загорелся частный дом
23.12.2023, 19:11

Новости по теме:

18:38
Пожилая женщина чуть не погибла в огне из-за удлинителя на Харьковщине
09:10
Из-за курения и неисправной проводки погибли 2 мужчин на Харьковщине — ГСЧС
08:39
Мужчина ранен – автомобиль наехал на мину на Харьковщине – ГСЧС
19:21
Погиб на месте. На противопехотной мине подорвался мужчина на Харьковщине
15:28
Про мины – детям. Мобильный класс безопасности заработал на Харьковщине(видео)

Вы читали новость: «Россияне обстреляли из РСЗО Купянск на Харьковщине, загорелся частный дом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 19:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели погасили пожар в Купянском районе, возникший в результате попадания из РСЗО, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".