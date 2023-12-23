Россияне обстреляли из РСЗО Купянск на Харьковщине, загорелся частный дом

Спасатели погасили пожар в Купянском районе, возникший в результате попадания из РСЗО, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Россияне ударили по Купянску 23 декабря около 16:00 из реактивных систем залпового огня. В результате одного из попаданий загорелся частный дом. Спасатели тушили пожар, площадь которого составляла около 80 м².

Уже в 16:40 огонь удалось локализовать и в 18:14 полностью потушить.

Работали 2 единицы техники и 10 спасателей.

Жертв и пострадавших нет.

Читайте также: Женщина чуть не угорела во время пожара в Харькове