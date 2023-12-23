Росіяни обстріляли із РСЗВ Куп’янськ на Харківщині, зайнявся приватний будинок
Рятувальники погасили пожежу в Куп’янському районі, яка виникла внаслідок влучення з РСЗВ, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Росіяни вдарили по Куп’янську 23 грудня близько 16:00 з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок одного із влучань загорівся приватний будинок. Вогнеборці гасили пожежу, площа якої становила близько 80 м².
Вже о 16:40 вогонь вдалось локалізувати та о 18:14 повністю приборкати.
Працювали 2 одиниці техніки та 10 рятувальників.
Жертв і постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 19:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники погасили пожежу в Куп’янському районі, яка виникла внаслідок влучення з РСЗВ, повідомили у ДСНС у Харківській області.".