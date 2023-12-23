Росіяни обстріляли із РСЗВ Куп’янськ на Харківщині, зайнявся приватний будинок

Рятувальники погасили пожежу в Куп’янському районі, яка виникла внаслідок влучення з РСЗВ, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Росіяни вдарили по Куп’янську 23 грудня близько 16:00 з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок одного із влучань загорівся приватний будинок. Вогнеборці гасили пожежу, площа якої становила близько 80 м².

Вже о 16:40 вогонь вдалось локалізувати та о 18:14 повністю приборкати.

Працювали 2 одиниці техніки та 10 рятувальників.

Жертв і постраждалих немає.