Жінка ледве не вчаділа під час пожежі у Харкові

Під час гасіння пожежі пожежники врятували 65-річну жінку, повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

22 грудня вдень, о 10:27, бійці ДСНС погасили пожежу у квартирі двоповерхового житлового будинку в Новобаварському районі Харкова на площі 3 м².

Під час ліквідації вогнеборці врятували 65-річну жінку. З отруєнням чадним газом її відвезли до лікарні.

Внаслідок загоряння у кімнаті вогонь знищив домашні речі. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.