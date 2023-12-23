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Жінка ледве не вчаділа під час пожежі у Харкові

Події 09:22   23.12.2023
Оксана Якушко
Жінка ледве не вчаділа під час пожежі у Харкові

Під час гасіння пожежі пожежники врятували 65-річну жінку, повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

22 грудня вдень, о 10:27, бійці ДСНС погасили пожежу у квартирі двоповерхового житлового будинку в Новобаварському районі Харкова на площі 3 м².

Під час ліквідації вогнеборці врятували 65-річну жінку. З отруєнням чадним газом її відвезли до лікарні.

Внаслідок загоряння у кімнаті вогонь знищив домашні речі. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 09:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час гасіння пожежі пожежники врятували 65-річну жінку, повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.".