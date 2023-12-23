Женщина чуть не угорела во время пожара в Харькове
Во время тушения пожара пожарные спасли 65-летнюю женщину, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
22 декабря днем в 10:27 бойцы ГСЧС погасили пожар в квартире двухэтажного жилого дома в Новобаварском районе Харькова на площади 3 м².
Во время ликвидации пожарные спасли 65-летнюю женщину. С отравлением угарным газом ее отвезли в больницу.
В результате возгорания в комнате огонь уничтожил домашние вещи. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, огонь, пожары, спасатели, угарный газ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 09:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время тушения пожара пожарные спасли 65-летнюю женщину, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".