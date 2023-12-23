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Женщина чуть не угорела во время пожара в Харькове

Происшествия 09:22   23.12.2023
Оксана Якушко
Женщина чуть не угорела во время пожара в Харькове

Во время тушения пожара пожарные спасли 65-летнюю женщину, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

22 декабря днем в 10:27 бойцы ГСЧС погасили пожар в квартире двухэтажного жилого дома в Новобаварском районе Харькова на площади 3 м².

Во время ликвидации пожарные спасли 65-летнюю женщину. С отравлением угарным газом ее отвезли в больницу.

В результате возгорания в комнате огонь уничтожил домашние вещи. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 09:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время тушения пожара пожарные спасли 65-летнюю женщину, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".