Женщина чуть не угорела во время пожара в Харькове

Во время тушения пожара пожарные спасли 65-летнюю женщину, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

22 декабря днем в 10:27 бойцы ГСЧС погасили пожар в квартире двухэтажного жилого дома в Новобаварском районе Харькова на площади 3 м².

Во время ликвидации пожарные спасли 65-летнюю женщину. С отравлением угарным газом ее отвезли в больницу.

В результате возгорания в комнате огонь уничтожил домашние вещи. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.