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Авиабомбу ФАБ-500 забрали сегодня со двора жителя Харьковщины (фото)

Происшествия 15:38   24.12.2023
Елена Нагорная
Авиабомбу ФАБ-500 забрали сегодня со двора жителя Харьковщины (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Вражескую авиабомбу ФАБ-500 обезвредили 24 декабря в Купянском районе саперы сводного отряда ГСЧС.

После последней бомбардировки боеприпас упал во дворе частного домовладения и не разорвался, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Саперы, прибывшие к месту находки, выкрутили взрыватель авиабомбы, после чего транспортировали взрывчатку к подрывной площадке и уничтожили ее путем подрыва», — рассказали чрезвычайники.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 15:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражескую авиабомбу ФАБ-500 обезвредили 24 декабря в Купянском районе саперы сводного отряда ГСЧС.".