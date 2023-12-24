Авиабомбу ФАБ-500 забрали сегодня со двора жителя Харьковщины (фото)

Вражескую авиабомбу ФАБ-500 обезвредили 24 декабря в Купянском районе саперы сводного отряда ГСЧС.

После последней бомбардировки боеприпас упал во дворе частного домовладения и не разорвался, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Саперы, прибывшие к месту находки, выкрутили взрыватель авиабомбы, после чего транспортировали взрывчатку к подрывной площадке и уничтожили ее путем подрыва», — рассказали чрезвычайники.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области