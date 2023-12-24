Авиабомбу ФАБ-500 забрали сегодня со двора жителя Харьковщины (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Вражескую авиабомбу ФАБ-500 обезвредили 24 декабря в Купянском районе саперы сводного отряда ГСЧС.
После последней бомбардировки боеприпас упал во дворе частного домовладения и не разорвался, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Саперы, прибывшие к месту находки, выкрутили взрыватель авиабомбы, после чего транспортировали взрывчатку к подрывной площадке и уничтожили ее путем подрыва», — рассказали чрезвычайники.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, ГСЧС, Купянский район, ФАБ-500, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 15:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражескую авиабомбу ФАБ-500 обезвредили 24 декабря в Купянском районе саперы сводного отряда ГСЧС.".