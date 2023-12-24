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Авіабомбу ФАБ-500 забрали сьогодні з двору жителя Харківщини (фото)

Події 15:38   24.12.2023
Олена Нагорна
Авіабомбу ФАБ-500 забрали сьогодні з двору жителя Харківщини (фото)

Ворожу авіабомбу ФАБ-500 знешкодили 24 грудня у Куп’янському районі сапери зведеного загону ДСНС.

Після останнього бомбардування боєприпас упав у дворі приватного домоволодіння та не розірвався, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчика та знищили її шляхом підриву“, – розповіли надзвичайники.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 15:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожу авіабомбу ФАБ-500 знешкодили 24 грудня у Куп’янському районі сапери зведеного загону ДСНС.".