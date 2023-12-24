Авіабомбу ФАБ-500 забрали сьогодні з двору жителя Харківщини (фото)

Ворожу авіабомбу ФАБ-500 знешкодили 24 грудня у Куп’янському районі сапери зведеного загону ДСНС.

Після останнього бомбардування боєприпас упав у дворі приватного домоволодіння та не розірвався, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчика та знищили її шляхом підриву“, – розповіли надзвичайники.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області