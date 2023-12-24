Авіабомбу ФАБ-500 забрали сьогодні з двору жителя Харківщини (фото)
Ворожу авіабомбу ФАБ-500 знешкодили 24 грудня у Куп’янському районі сапери зведеного загону ДСНС.
Після останнього бомбардування боєприпас упав у дворі приватного домоволодіння та не розірвався, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчика та знищили її шляхом підриву“, – розповіли надзвичайники.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиабомба, ГСЧС, Купянский район, ФАБ-500, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 15:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожу авіабомбу ФАБ-500 знешкодили 24 грудня у Куп’янському районі сапери зведеного загону ДСНС.".