Непогода и обстрелы: сколько абонентов на Харьковщине осталось без света
Из-за непогоды в Харьковской области обесточены 202 потребителя в пяти населенных пунктах, еще у 293 абонентов нет электричества в связи с обстрелами.
Из-за ударов россиян ночью и утром в воскресенье обесточена линия 110 кВ, сообщают в Минэнерго и отмечают, что информация об объемах этих повреждений уточняется.
«В целом из-за боевых действий света нет в 16 289 точках учета. Также из-за обстрелов от газовой сети был отключен один потребитель», — добавляют в министерстве.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, Минэнерго, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 11:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за непогоды в Харьковской области обесточены 202 потребителя в пяти населенных пунктах, еще у 293 абонентов нет электричества в связи с обстрелами.".