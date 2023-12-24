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Непогода и обстрелы: сколько абонентов на Харьковщине осталось без света

Общество 11:42   24.12.2023
Елена Нагорная
Непогода и обстрелы: сколько абонентов на Харьковщине осталось без света

Из-за непогоды в Харьковской области обесточены 202 потребителя в пяти населенных пунктах, еще у 293 абонентов нет электричества в связи с обстрелами.

Из-за ударов россиян ночью и утром в воскресенье обесточена линия 110 кВ, сообщают в Минэнерго и отмечают, что информация об объемах этих повреждений уточняется.

«В целом из-за боевых действий света нет в 16 289 точках учета. Также из-за обстрелов от газовой сети был отключен один потребитель», — добавляют в министерстве.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 11:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за непогоды в Харьковской области обесточены 202 потребителя в пяти населенных пунктах, еще у 293 абонентов нет электричества в связи с обстрелами.".