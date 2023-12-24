Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла

Через негоду в Харківській області знеструмлені 202 споживачі в п’яти населених пунктах, ще 293 абоненти не мають електрики у зв’язку з обстрілами.

Через удари росіян вночі та вранці в неділю також знеструмлено лінію 110 кВ, повідомляють у Міненерго та зазначають, що інформація про обсяги цих пошкоджень уточнюється.

“Загалом через бойові дії світла немає у 16 289 точках обліку. Також через обстріли від газової мережі було відключено одного споживача”, – додають у міністерстві.