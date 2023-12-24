Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
Через негоду в Харківській області знеструмлені 202 споживачі в п’яти населених пунктах, ще 293 абоненти не мають електрики у зв’язку з обстрілами.
Через удари росіян вночі та вранці в неділю також знеструмлено лінію 110 кВ, повідомляють у Міненерго та зазначають, що інформація про обсяги цих пошкоджень уточнюється.
“Загалом через бойові дії світла немає у 16 289 точках обліку. Також через обстріли від газової мережі було відключено одного споживача”, – додають у міністерстві.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електрика, Минэнерго, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 11:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через негоду в Харківській області знеструмлені 202 споживачі в п’яти населених пунктах, ще 293 абоненти не мають електрики у зв’язку з обстрілами.".