Обстрелы Харьковщины: утром были ранены двое жителей Купянского района

Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела поселка Подсреднее Купянского района утром 24 декабря.

На обследование населенного пункта пожарные выезжали в 5:00. В поселке значительно повреждены шесть частных домовладений, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В течение суток в регионе потушили один пожар, вызванный обстрелом. В результате удара из РСЗО по Купянску около 16:00 загорелся частный дом. Прибыв, чрезвычайники застали уже достаточно развитый пожар. Его площадь составляла около 80 квадратных метров. Потушили огонь в 18:14.

Также спасатели накануне обследовали территории после обстрелов:

Около 7:00 23 декабря в окрестностях поселка Великий Бурлук обнаружили следы от попаданий вражеских средств воздушного поражения — удар был накануне. Повреждений инфраструктуры или зданий не обнаружили.

В 16:00 в поселке Казачья Лопань в результате обстрела была повреждена газовая труба на вводе в частный дом, а также его стены, окна и крыша. Спасатели перекрыли вентиль на газовой трубе, чтобы предотвратить пожар.