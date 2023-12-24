Обстрелы Харьковщины: утром были ранены двое жителей Купянского района
Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела поселка Подсреднее Купянского района утром 24 декабря.
На обследование населенного пункта пожарные выезжали в 5:00. В поселке значительно повреждены шесть частных домовладений, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В течение суток в регионе потушили один пожар, вызванный обстрелом. В результате удара из РСЗО по Купянску около 16:00 загорелся частный дом. Прибыв, чрезвычайники застали уже достаточно развитый пожар. Его площадь составляла около 80 квадратных метров. Потушили огонь в 18:14.
Также спасатели накануне обследовали территории после обстрелов:
Около 7:00 23 декабря в окрестностях поселка Великий Бурлук обнаружили следы от попаданий вражеских средств воздушного поражения — удар был накануне. Повреждений инфраструктуры или зданий не обнаружили.
В 16:00 в поселке Казачья Лопань в результате обстрела была повреждена газовая труба на вводе в частный дом, а также его стены, окна и крыша. Спасатели перекрыли вентиль на газовой трубе, чтобы предотвратить пожар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Купянский район, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 08:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела поселка Подсреднее Купянского района утром 24 декабря.".