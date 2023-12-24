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Обстріли Харківщини: вранці були поранені двоє жителів Куп’янського району

Події 08:00   24.12.2023
Олена Нагорна
Обстріли Харківщини: вранці були поранені двоє жителів Куп’янського району

Двоє людей отримали осколкові поранення внаслідок обстрілу селища Підсереднє Куп’янського району вранці 24 грудня.

На обстеження населеного пункту надзвичайники виїжджали о 5:00. У селищі значно пошкоджені шість приватних домоволодінь, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби в регіоні загасили одну пожежу, спричинену обстрілом. Внаслідок удару з РСЗВ по Куп’янську близько 16:00 спалахнув приватний будинок. Прибувши, надзвичайники застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 80 квадратних метрів. Загасили вогонь о 18:14.

Також рятувальники напередодні обстежили території після обстрілу:

Близько 7:00 23 грудня на околицях селища Великий Бурлук виявили сліди від влучань ворожих засобів повітряного враження – удар був напередодні. Пошкоджень інфраструктури чи будівель не виявили.

О 16:00 у селищі Козача Лопань внаслідок обстрілу було пошкоджено газову трубу на вводі у приватний будинок, а також його стіни, вікна та дах. Рятувальники перекрили вентиль, щоб запобігти пожежі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 08:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей отримали осколкові поранення внаслідок обстрілу селища Підсереднє Куп’янського району вранці 24 грудня.".