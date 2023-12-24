Враг пытался прорвать оборону на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб
Военные РФ на Харьковщине нанесли авиаудары вблизи сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гатище, Бударки и Тополи на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ на Харьковщине нанесли авиаудары вблизи сел Петропавловка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".