Live
  • Нд 24.12.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині та бив з авіації – Генштаб

Події 18:52   24.12.2023
Олена Нагорна
Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині та бив з авіації – Генштаб

Військові РФ на Харківщині завдали авіаударів поблизу сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Гатище, Бударки та Тополі на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де супротивник безуспішно намагався прорвати оборону.

Читайте також: Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 24 грудня: знешкодження авіабомби, фронт, Святвечір
Головні новини Харкова 24 грудня: знешкодження авіабомби, фронт, Святвечір
24.12.2023, 18:58
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
24.12.2023, 08:24
Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
24.12.2023, 11:42
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
23.12.2023, 20:50
Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині та бив з авіації – Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині та бив з авіації – Генштаб
24.12.2023, 18:52
Терехов привітав із Різдвом біля головної ялинки в метро Харкова (відео)
Терехов привітав із Різдвом біля головної ялинки в метро Харкова (відео)
24.12.2023, 17:44

Новини за темою:

07:58
16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ
07:59
ЗСУ відбили 11 атак росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
19:53
П’ять атак та авіаудар – Генштаб ЗСУ про агресію ворога на Харківщині за добу
20:16
РФ 6 разів атакувала та вдарила бомбами по 3 селах Харківщини – Генштаб ЗСУ
20:23
Одне село Харківщини ворог штурмував, біля другого завдав авіаудару – Генштаб

Ви читали новину: «Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині та бив з авіації – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 18:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ на Харківщині завдали авіаударів поблизу сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".