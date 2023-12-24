Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині та бив з авіації – Генштаб

Військові РФ на Харківщині завдали авіаударів поблизу сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Гатище, Бударки та Тополі на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де супротивник безуспішно намагався прорвати оборону.