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На Купянском направлении за сутки отбили 21 атаку — Генштаб

Происшествия 07:13   25.12.2023
Оксана Горун
На Купянском направлении за сутки отбили 21 атаку — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 декабря сообщил о вражеской активности на Купянском направлении, а также авиаударах по трем населенным пунктам Харьковской области.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб.

В целом на фронте зафиксировали 66 боевых столкновений. За сутки россияне нанесли по Украине два ракетных и 61 авиационный удар, совершили 45 обстрелов из РСЗО. Под артиллерийским огнем было около 100 населенных пунктов. На Харьковщине под авиаудары врага попали Синьковка, Петропавловка и  Кисловка.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения оккупантов и их техники, а также — по складу боеприпасов и ЗРК противника. Средства ПВО сбили два российских бомбардировщика: Су-34 и Су-30. Украинские ракетчики поразили два артиллерийских средства и пункт управления противника.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 07:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 декабря сообщил о вражеской активности на Купянском направлении, а также авиаударах по трем населенным пунктам Харьковской области".