Главные новости Харькова 24.12: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
8:55
В результате обстрела поселка Подсреднее около 2:40 пострадали мужчины 34 и 65 лет
С осколочными ранениями их госпитализировали в среднем состоянии, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага за сутки подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Избицкое Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Великий Бурлук, Строевка, Бологовка Купянского района.
Последствия обстрелов Харьковщины, фото — Олег Синегубов
8:30
Возле Синьковки на Купянщине россияне достигли незначительных успехов — ISW
Об этом американский Институт изучения войны сообщает со ссылкой на кадры с геопривязкой, опубликованные 23 декабря.
8:09
Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела поселок Подсреднее Купянского района утром
На обследование поселка пожарные выезжали в 5:00. Там значительно повреждены шесть частных домовладений, сообщают в облуправлении ГСЧС.
Около 7:00 23 декабря в окрестностях поселка Великий Бурлук обнаружили следы от попаданий вражеских средств воздушного поражения — удар был накануне. Повреждений не выявлено.
В 16:00 в поселке Казачья Лопань в результате обстрела была повреждена газовая труба на вводе в частный дом, а также его стены, окна и крыша. Спасатели перекрыли вентиль, чтобы предотвратить пожар.
7:35
17 атак военных РФ отбили возле Синьковки Купянского района
Там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Также Синьковка подверглась авиаудару.
7:31
Ночью над Украиной сбили 14 из 15 «шахедов»
БпЛА уничтожили в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
В Харькове и области ночь прошла относительно спокойно. Воздушная тревога объявлялась в 1:00 и в 4:07. Ударов по городу не зафиксировано.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 08:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».".