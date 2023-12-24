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Главные новости Харькова 24.12: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба

Общество 08:55   24.12.2023
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 24.12: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

8:55

В результате обстрела поселка Подсреднее около 2:40 пострадали мужчины 34 и 65 лет

С осколочными ранениями их госпитализировали в среднем состоянии, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага за сутки подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Избицкое Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Великий Бурлук, Строевка, Бологовка Купянского района.


Последствия обстрелов Харьковщины, фото — Олег Синегубов

8:30

Возле Синьковки на Купянщине россияне достигли незначительных успехов — ISW

Об этом американский Институт изучения войны сообщает со ссылкой на кадры с геопривязкой, опубликованные 23 декабря.

8:09

Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела поселок Подсреднее Купянского района утром

На обследование поселка пожарные выезжали в 5:00. Там значительно повреждены шесть частных домовладений, сообщают в облуправлении ГСЧС.

Около 7:00 23 декабря в окрестностях поселка Великий Бурлук обнаружили следы от попаданий вражеских средств воздушного поражения — удар был накануне. Повреждений не выявлено.

В 16:00 в поселке Казачья Лопань в результате обстрела была повреждена газовая труба на вводе в частный дом, а также его стены, окна и крыша. Спасатели перекрыли вентиль, чтобы предотвратить пожар.

7:35

17 атак военных РФ отбили возле Синьковки Купянского района

Там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также Синьковка подверглась авиаудару.

7:31

Ночью над Украиной сбили 14 из 15 «шахедов»

БпЛА уничтожили в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В Харькове и области ночь прошла относительно спокойно. Воздушная тревога объявлялась в 1:00 и в 4:07. Ударов по городу не зафиксировано.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 08:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».".