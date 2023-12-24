Последствия обстрелов Купянщины, где ранены люди, показала прокуратура (фото)

Село Подсреднее Купянского района Харьковской области, где пострадали двое мужчин, оккупанты около 2:50 24 декабря обстреляли из РСЗО «Смерч» и артиллерии.

Мужчины 34 и 65 лет госпитализированы. В селе повреждены жилые дома и автомобили людей, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

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Также около 4:30 враг обстрелял из артиллерии поселок Купянск-Узловой. Там повреждено частное домовладение.

23 декабря около 16:00 оккупанты нанесли удар из РСЗО по Купянску — горел частный дом.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура