Последствия обстрелов Купянщины, где ранены люди, показала прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Село Подсреднее Купянского района Харьковской области, где пострадали двое мужчин, оккупанты около 2:50 24 декабря обстреляли из РСЗО «Смерч» и артиллерии.
Мужчины 34 и 65 лет госпитализированы. В селе повреждены жилые дома и автомобили людей, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
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Также около 4:30 враг обстрелял из артиллерии поселок Купянск-Узловой. Там повреждено частное домовладение.
23 декабря около 16:00 оккупанты нанесли удар из РСЗО по Купянску — горел частный дом.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянский район, обстрелы, подсреднее, прокуратура, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 12:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Подсреднее Купянского района Харьковской области, где пострадали двое мужчин, оккупанты около 2:50 24 декабря обстреляли из РСЗО «Смерч» и артиллерии.".