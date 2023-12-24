Синегубов рассказал о состоянии раненых на Купянщине и обстрелах за сутки

В результате обстрела поселка Подсреднее Купянского района около 2:40 24 декабря пострадали мужчины 34 и 65 лет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

С осколочными ранениями их госпитализировали в среднем состоянии.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага за сутки подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Избицкое Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Великий Бурлук, Строевка, Бологовка Купянского района.

В поселке Казачья Лопань были повреждены четыре частных домовладения и газопровод, а в Купянске горел частный дом.



Фото: Telegram Олега Синегубова