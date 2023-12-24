Синегубов рассказал о состоянии раненых на Купянщине и обстрелах за сутки
Фото: Telegram Олега Синегубова
В результате обстрела поселка Подсреднее Купянского района около 2:40 24 декабря пострадали мужчины 34 и 65 лет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
С осколочными ранениями их госпитализировали в среднем состоянии.
Читайте также: Обстрелы Харьковщины: утром были ранены двое жителей Купянского района
Артиллерийским и минометным обстрелам врага за сутки подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Избицкое Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Великий Бурлук, Строевка, Бологовка Купянского района.
В поселке Казачья Лопань были повреждены четыре частных домовладения и газопровод, а в Купянске горел частный дом.
Фото: Telegram Олега Синегубова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: зведення, обстрел, поранені, пострадали, синєгубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов рассказал о состоянии раненых на Купянщине и обстрелах за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 08:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела поселка Подсреднее Купянского района около 2:40 24 декабря пострадали мужчины 34 и 65 лет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".