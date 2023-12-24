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Синегубов рассказал о состоянии раненых на Купянщине и обстрелах за сутки

Происшествия 08:47   24.12.2023
Елена Нагорная
Синегубов рассказал о состоянии раненых на Купянщине и обстрелах за сутки Фото: Telegram Олега Синегубова

В результате обстрела поселка Подсреднее Купянского района около 2:40 24 декабря пострадали мужчины 34 и 65 лет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

С осколочными ранениями их госпитализировали в среднем состоянии.

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Артиллерийским и минометным обстрелам врага за сутки подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Избицкое Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Великий Бурлук, Строевка, Бологовка Купянского района.

В поселке Казачья Лопань были повреждены четыре частных домовладения и газопровод, а в Купянске горел частный дом.


Фото: Telegram Олега Синегубова

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 08:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела поселка Подсреднее Купянского района около 2:40 24 декабря пострадали мужчины 34 и 65 лет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".