Синєгубов розповів про стан поранених на Куп’янщині та обстріли за добу

Внаслідок обстрілу селища Підсереднє Куп’янського району близько 2:40 24 грудня постраждали чоловіки 34 та 65 років, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З осколковими пораненнями їх ушпиталили у середньому стані.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога за добу зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Ізбицьке Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп’янського району.

У селищі Козача Лопань було пошкоджено чотири приватні домоволодіння та газопровід, а в Куп’янську горів приватний будинок.



Фото: телеграм Олега Синєгубова