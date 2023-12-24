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Синєгубов розповів про стан поранених на Куп’янщині та обстріли за добу

Події 08:47   24.12.2023
Олена Нагорна
Синєгубов розповів про стан поранених на Куп’янщині та обстріли за добу

Внаслідок обстрілу селища Підсереднє Куп’янського району близько 2:40 24 грудня постраждали чоловіки 34 та 65 років, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З осколковими пораненнями їх ушпиталили у середньому стані.

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Артилерійських та мінометних обстрілів ворога за добу зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Ізбицьке Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп’янського району.

У селищі Козача Лопань було пошкоджено чотири приватні домоволодіння та газопровід, а в Куп’янську горів приватний будинок.


Фото: телеграм Олега Синєгубова

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 08:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу селища Підсереднє Куп’янського району близько 2:40 24 грудня постраждали чоловіки 34 та 65 років, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".