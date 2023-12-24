Наслідки обстрілів Куп’янщини, де поранені люди, показала прокуратура (фото)
Село Підсереднє Куп’янського району Харківської області, де постраждали двоє чоловіків, окупанти близько 2:50 24 грудня обстріляли з РСЗВ “Смерч” та артилерії.
Чоловіків 34 та 65 років ушпиталено. У селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
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Також близько 4:30 окупанти обстріляли з артилерії селище Куп’янськ-Вузловий. Там пошкоджено приватне домоволодіння.
23 грудня близько 16:00 ворог завдав удару з РСЗВ по Куп’янську – горів приватний будинок.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 12:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Підсереднє Куп’янського району Харківської області, де постраждали двоє чоловіків, окупанти близько 2:50 24 грудня обстріляли з РСЗВ “Смерч” та артилерії.".