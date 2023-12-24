Наслідки обстрілів Куп’янщини, де поранені люди, показала прокуратура (фото)

Село Підсереднє Куп’янського району Харківської області, де постраждали двоє чоловіків, окупанти близько 2:50 24 грудня обстріляли з РСЗВ “Смерч” та артилерії.

Чоловіків 34 та 65 років ушпиталено. У селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Також близько 4:30 окупанти обстріляли з артилерії селище Куп’янськ-Вузловий. Там пошкоджено приватне домоволодіння.

23 грудня близько 16:00 ворог завдав удару з РСЗВ по Куп’янську – горів приватний будинок.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура