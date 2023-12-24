Головні новини Харкова 24 грудня: як минула ніч, обстріли, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
8:55
Внаслідок обстрілу селища Підсереднє близько 2:40 постраждали чоловіки 34 та 65 років
З осколковими пораненнями їх ушпиталили у середньому стані, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога за добу зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Ізбицьке Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп’янського району.
Наслідки обстрілів Харківщини, фото – Олег Синєгубов
8:30
Біля Синьківки на Куп’янщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Про це американський Інститут вивчення війни повідомляє з посиланням на кадри з геоприв’язкою, опубліковані 23 грудня.
8:09
Двоє людей отримали осколкові поранення внаслідок обстрілу селище Підсереднє Куп’янського району
На обстеження селища вогнеборці виїжджали о 5:00. Там значно пошкоджені шість приватних домоволодінь, повідомляють в облуправлінні ДСНС.
Близько 7:00 23 грудня на околицях селища Великий Бурлук виявили сліди від влучань ворожих засобів повітряного враження – удар був напередодні. Пошкоджень не виявлено.
О 16:00 в селищі Козача Лопань внаслідок обстрілу було пошкоджено газову трубу на вводі у приватний будинок, а також його стіни, вікна та дах. Рятувальники перекрили вентиль, щоб запобігти пожежі.
7:35
17 атак військових РФ відбили біля Синьківки Куп’янського району
Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Також Синьківка зазнала авіаудару.
7:31
Вночі над Україною збили 14 із 15 “шахедів”
БпЛА знищили в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
У Харкові та області ніч пройшла відносно спокійно. Повітряна тривога оголошувалась о 1:00 та о 4:07. Ударів по місту не зафіксовано.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 08:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".