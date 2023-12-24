Live
  • Нд 24.12.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Головні новини Харкова 24 грудня: як минула ніч, обстріли, зведення Генштабу

Події 08:55   24.12.2023
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 24 грудня: як минула ніч, обстріли, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

8:55

Внаслідок обстрілу селища Підсереднє близько 2:40 постраждали чоловіки 34 та 65 років

З осколковими пораненнями їх ушпиталили у середньому стані, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога за добу зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Ізбицьке Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп’янського району.


Наслідки обстрілів Харківщини, фото – Олег Синєгубов

8:30

Біля Синьківки на Куп’янщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW

Про це американський Інститут вивчення війни повідомляє з посиланням на кадри з геоприв’язкою, опубліковані 23 грудня.

8:09

Двоє людей отримали осколкові поранення внаслідок обстрілу селище Підсереднє Куп’янського району

На обстеження селища вогнеборці виїжджали о 5:00. Там значно пошкоджені шість приватних домоволодінь, повідомляють в облуправлінні ДСНС.

Близько 7:00 23 грудня на околицях селища Великий Бурлук виявили сліди від влучань ворожих засобів повітряного враження – удар був напередодні. Пошкоджень не виявлено.

О 16:00 в селищі Козача Лопань внаслідок обстрілу було пошкоджено газову трубу на вводі у приватний будинок, а також його стіни, вікна та дах. Рятувальники перекрили вентиль, щоб запобігти пожежі.

7:35

17 атак військових РФ відбили біля Синьківки Куп’янського району

Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також Синьківка зазнала авіаудару.

7:31

Вночі над Україною збили 14 із 15 “шахедів”

БпЛА знищили в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

У Харкові та області ніч пройшла відносно спокійно. Повітряна тривога оголошувалась о 1:00 та о 4:07. Ударів по місту не зафіксовано.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
24.12.2023, 08:24
Головні новини Харкова 24 грудня: як минула ніч, обстріли, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 24 грудня: як минула ніч, обстріли, зведення Генштабу
24.12.2023, 08:55
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
23.12.2023, 20:50
Обстріли Харківщини: вранці були поранені двоє жителів Куп’янського району
Обстріли Харківщини: вранці були поранені двоє жителів Куп’янського району
24.12.2023, 08:00
Ворог 17 разів атакував біля Синьківки на Харківщині й завдав авіаудару – ГШ
Ворог 17 разів атакував біля Синьківки на Харківщині й завдав авіаудару – ГШ
24.12.2023, 07:22
Сьогодні 24 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 грудня: яке свято та день в історії
24.12.2023, 06:00

Новини за темою:

19:46
Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб
07:51
Армія РФ 19 разів атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб
23:20
Головні новини Харкова 21.12: робота, центр опору та диференціація тривог
20:08
18 разів ворог намагався прорвати оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб
07:24
34 збиті “шахеди” та 16 атак на Харківщині – зведення Генштабу

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 24 грудня: як минула ніч, обстріли, зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 08:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".