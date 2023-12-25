На Куп’янському напрямку за добу відбили 21 атаку – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 25 грудня повідомив про ворожу активність на Куп’янському напрямку, а також авіаудари по трьох населених пунктах Харківської області.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ“, – поінформував Генштаб.

Загалом на фронті зафіксували 66 бойових зіткнень. За добу росіяни завдали по Україні двох ракетних та 61 авіаційного удару, здійснили 45 обстрілів з РСЗВ. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів. На Харківщині під авіаудари ворога потрапили Синьківка, Петропавлівка та Кислівка.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження окупантів та їхньої техніки, а також – по складу боєприпасів і ЗРК противника. Засоби ППО збили два російські бомбардувальники: Су-34 і Су-30. Українські ракетники вразили два артилерійські засоби та пункт управління противника.