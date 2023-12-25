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Синегубов: под обстрелами было более 20 населенных пунктов Харьковщины

Происшествия 08:39   25.12.2023
Оксана Горун
Синегубов: под обстрелами было более 20 населенных пунктов Харьковщины

В течение суток армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Под обстрелами, в частности, оказались: Ветеринарное, Гатище, Бударки, Гурьев Казачок, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Тополи. По трем населенным пунктам била российская авиация. Это Синьковка, Петропавловка и Кисловка Купянского района.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что по Харьковщине били, в том числе из РСЗО.

«Оккупанты били из РСЗО «Ураган», «Пион» по населенным пунктам Ольховатка и Подсереднее, нанесли авиаудары по окрестностям Петропавловки и Кисловки. Разрушены и повреждены частные домовладения, хозяйственные сооружения. В Волчанске в результате вражеского обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — сообщил Тимошко.

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Информации о пострадавших нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 08:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".