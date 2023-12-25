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Синєгубов: під обстрілами було понад 20 населених пунктів Харківщини

Події 08:39   25.12.2023
Оксана Горун
Синєгубов: під обстрілами було понад 20 населених пунктів Харківщини

Протягом доби армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Під обстрілами, зокрема, опинилися: Ветеринарне, Гатище, Бударки, Гур’єв Козачок, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі. По трьох населених пунктах била російська авіація. Це Синьківка, Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району.

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що по Харківщині били, в тому числі з РСЗВ.

“Окупанти гатили з РСЗВ “Ураган”, “Піон” по населених пунктах Вільхуватка та Підсереднє, завдали авіаударів по околицях Петропавлівки та Кислівки. Зазнали руйнувань та пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури”, – повідомив Тимошко.

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Інформації щодо постраждалих немає.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 08:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".