Синєгубов: під обстрілами було понад 20 населених пунктів Харківщини
Протягом доби армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Під обстрілами, зокрема, опинилися: Ветеринарне, Гатище, Бударки, Гур’єв Козачок, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі. По трьох населених пунктах била російська авіація. Це Синьківка, Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району.
Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що по Харківщині били, в тому числі з РСЗВ.
“Окупанти гатили з РСЗВ “Ураган”, “Піон” по населених пунктах Вільхуватка та Підсереднє, завдали авіаударів по околицях Петропавлівки та Кислівки. Зазнали руйнувань та пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури”, – повідомив Тимошко.
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Інформації щодо постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".