Харьковские воины показали, что уничтожили их дроны на Рождество (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко встретила первую звезду на позициях Бахмутского направления, где уничтожила FPV-дронами 5 вражеских авто.
Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, защитники попали в 4 единицы УАЗ «Буханка» и «Газель».
«Рождественский «буханкопад» от РУБпАК «Ахиллес», – заявил Федоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, воины, дрони, дроны, знищили, Рождество, уничтожили, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 09:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко встретила первую звезду на позициях Бахмутского направления, где уничтожила FPV-дронами 5 вражеских авто.".