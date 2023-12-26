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Харьковские воины показали, что уничтожили их дроны на Рождество (видео)

Общество 09:22   26.12.2023
Виктория Яковенко
Харьковские воины показали, что уничтожили их дроны на Рождество (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко встретила первую звезду на позициях Бахмутского направления, где уничтожила FPV-дронами 5 вражеских авто.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, защитники попали в 4 единицы УАЗ «Буханка» и «Газель».

«Рождественский «буханкопад» от РУБпАК «Ахиллес», – заявил Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 09:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко встретила первую звезду на позициях Бахмутского направления, где уничтожила FPV-дронами 5 вражеских авто.".