Харківські воїни показали, що «вполювали» їхні дрони на Різдво (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка зустріла першу зірку на позиціях Бахмутського напрямку, де FPV-дронами знищила 5 ворожих авто.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, захисники влучили в 4 одиниці УАЗ «Буханка» та «Газель».

«Різдвяний «буханкопад» від РУБпАК «Ахіллес», – заявив Федоренко.