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Харківські воїни показали, що «вполювали» їхні дрони на Різдво (відео)

Суспільство 09:22   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Харківські воїни показали, що «вполювали» їхні дрони на Різдво (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка зустріла першу зірку на позиціях Бахмутського напрямку, де FPV-дронами знищила 5 ворожих авто.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, захисники влучили в 4 одиниці УАЗ «Буханка» та «Газель».

«Різдвяний «буханкопад» від РУБпАК «Ахіллес», – заявив Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 09:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка зустріла першу зірку на позиціях Бахмутського напрямку, де FPV-дронами знищила 5 ворожих авто.".