Харківські воїни показали, що «вполювали» їхні дрони на Різдво (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка зустріла першу зірку на позиціях Бахмутського напрямку, де FPV-дронами знищила 5 ворожих авто.
Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, захисники влучили в 4 одиниці УАЗ «Буханка» та «Газель».
«Різдвяний «буханкопад» від РУБпАК «Ахіллес», – заявив Федоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, воины, дрони, знищили, Рождество, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 09:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка зустріла першу зірку на позиціях Бахмутського напрямку, де FPV-дронами знищила 5 ворожих авто.".