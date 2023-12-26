В этом году в Харькове восстановили 57 домов, разрушенных обстрелами – Терехов
В Харькове в течение 2023 года восстановили 57 домов, поврежденных в результате обстрелов. Масштабные работы проводились на Северной Салтовке, Пятихатках и в других районах.
«Восстанавливать поврежденные врагом дома начали еще в 2022 году, ведь в результате массированных обстрелов без крыши остались более 150 тысяч харьковчан. Кроме того, Харьков приютил более 200 тысяч вынужденных переселенцев с деоккупированных территорий и зон боевых действий, значительная часть которых планирует остаться в городе», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов, отметили в горсовете.
Мэр добавил, что в следующем году в городе капитальный ремонт и реконструкцию планируют выполнить в около 160 домов. В частности, специалисты восстановят поврежденные конструктивы, отремонтируют фасады, кровли и проведут работы по термомодернизации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, міськрада, обстрелы, разрушенные, ремонт, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 16:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в течение 2023 года восстановили 57 домов, поврежденных в результате обстрелов. Масштабные работы проводились на Северной Салтовке, Пятихатках и в других районах.".