В этом году в Харькове восстановили 57 домов, разрушенных обстрелами – Терехов

В Харькове в течение 2023 года восстановили 57 домов, поврежденных в результате обстрелов. Масштабные работы проводились на Северной Салтовке, Пятихатках и в других районах.

«Восстанавливать поврежденные врагом дома начали еще в 2022 году, ведь в результате массированных обстрелов без крыши остались более 150 тысяч харьковчан. Кроме того, Харьков приютил более 200 тысяч вынужденных переселенцев с деоккупированных территорий и зон боевых действий, значительная часть которых планирует остаться в городе», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов, отметили в горсовете.

Мэр добавил, что в следующем году в городе капитальный ремонт и реконструкцию планируют выполнить в около 160 домов. В частности, специалисты восстановят поврежденные конструктивы, отремонтируют фасады, кровли и проведут работы по термомодернизации.