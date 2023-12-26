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В этом году в Харькове восстановили 57 домов, разрушенных обстрелами – Терехов

Общество 16:38   26.12.2023
Виктория Яковенко
В этом году в Харькове восстановили 57 домов, разрушенных обстрелами – Терехов Фото: Харьковский горсовет

В Харькове в течение 2023 года восстановили 57 домов, поврежденных в результате обстрелов. Масштабные работы проводились на Северной Салтовке, Пятихатках и в других районах.

«Восстанавливать поврежденные врагом дома начали еще в 2022 году, ведь в результате массированных обстрелов без крыши остались более 150 тысяч харьковчан. Кроме того, Харьков приютил более 200 тысяч вынужденных переселенцев с деоккупированных территорий и зон боевых действий, значительная часть которых планирует остаться в городе», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов, отметили в горсовете.

Мэр добавил, что в следующем году в городе капитальный ремонт и реконструкцию планируют выполнить в около 160 домов. В частности, специалисты восстановят поврежденные конструктивы, отремонтируют фасады, кровли и проведут работы по термомодернизации.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 16:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в течение 2023 года восстановили 57 домов, поврежденных в результате обстрелов. Масштабные работы проводились на Северной Салтовке, Пятихатках и в других районах.".