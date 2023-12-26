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Цьогоріч у Харкові відновили 57 будинків, зруйнованих обстрілами – Терехов

Суспільство 16:38   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Цьогоріч у Харкові відновили 57 будинків, зруйнованих обстрілами – Терехов Фото: Харківська міськрада

У Харкові впродовж 2023 року відновили 57 будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Масштабні роботи проводилися на Північній Салтівці, у П’ятихатках та в інших районах.

«Відновлювати пошкоджені ворогом будинки почали ще у 2022 році, адже внаслідок масованих обстрілів без даху над головою залишилися понад 150 тисяч харків’ян. Крім того, Харків прихистив понад 200 тисяч вимушених переселенців з деокупованих територій та зони бойових дій, значна частина яких планує залишитися у місті», – сказав мер Харкова Ігор Терехов, зазначили у міськраді.

Мер додав, що наступного року у місті капітальний ремонт та реконструкцію планують виконати в близько 160 будинках. Зокрема, фахівці відновлять пошкоджені конструктиви, відремонтують фасади, покрівлі та проведуть роботи з термомодернізації.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 16:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові впродовж 2023 року відновили 57 будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Масштабні роботи проводилися на Північній Салтівці, у П’ятихатках та в інших районах.".