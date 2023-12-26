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В Харькове произошел взрыв в квартире многоэтажки: есть пострадавший (фото)

Происшествия 10:42   26.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове произошел взрыв в квартире многоэтажки: есть пострадавший (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Утром 26 декабря в квартире 5-этажки по улице Зерновой на последнем этаже произошел взрыв бытового газа.

«В результате взрыва выбита оконная рама, разрушений и пожара не произошло. Однако пострадал мужчина 1962 года рождения. С ожогами лица и рук бригада экстренной медицинской помощи госпитализировали его в больницу», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 10:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 декабря в квартире 5-этажки по улице Зерновой на последнем этаже произошел взрыв бытового газа.".