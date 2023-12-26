В Харькове произошел взрыв в квартире многоэтажки: есть пострадавший (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Утром 26 декабря в квартире 5-этажки по улице Зерновой на последнем этаже произошел взрыв бытового газа.
«В результате взрыва выбита оконная рама, разрушений и пожара не произошло. Однако пострадал мужчина 1962 года рождения. С ожогами лица и рук бригада экстренной медицинской помощи госпитализировали его в больницу», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, газ, ГСЧС, ожоги, пострадавший, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 10:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 декабря в квартире 5-этажки по улице Зерновой на последнем этаже произошел взрыв бытового газа.".