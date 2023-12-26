В Харькове произошел взрыв в квартире многоэтажки: есть пострадавший (фото)

Утром 26 декабря в квартире 5-этажки по улице Зерновой на последнем этаже произошел взрыв бытового газа.

«В результате взрыва выбита оконная рама, разрушений и пожара не произошло. Однако пострадал мужчина 1962 года рождения. С ожогами лица и рук бригада экстренной медицинской помощи госпитализировали его в больницу», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.