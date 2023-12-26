У Харкові стався вибух в квартирі багатоповерхівки: є постраждалий (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вранці 26 грудня у квартирі 5-поверхівки на вулиці Зерновій на останньому поверсі стався вибух побутового газу.
«Внаслідок вибуху вибита віконна рама, руйнацій та пожежі не трапилось. Проте постраждав чоловік 1962 року народження. З опіками обличчя та рук бригадою екстреної медичної допомоги його шпиталізували до лікарні», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 10:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 грудня у квартирі 5-поверхівки на вулиці Зерновій на останньому поверсі стався вибух побутового газу.".