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В среду в Харьковской области откроют движение на важной трассе: подробности

Общество 21:09   26.12.2023
Виктория Яковенко
В среду в Харьковской области откроют движение на важной трассе: подробности Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

27 декабря откроется движение по всем направлениям на развязке трассы М-03 в Харькове.

«С 12:00 планируется возобновление движения по всем направлениям в пределах двухуровневой транспортной развязки км 485 + 400 автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский (выезд с улицы Клочковской на Объездную дорогу)», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Водителей, которые будут двигаться в это время по этому участку, дорожники просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 21:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 декабря откроется движение по всем направлениям на развязке трассы М-03 в Харькове.".