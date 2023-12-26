В среду в Харьковской области откроют движение на важной трассе: подробности
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
27 декабря откроется движение по всем направлениям на развязке трассы М-03 в Харькове.
«С 12:00 планируется возобновление движения по всем направлениям в пределах двухуровневой транспортной развязки км 485 + 400 автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский (выезд с улицы Клочковской на Объездную дорогу)», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Водителей, которые будут двигаться в это время по этому участку, дорожники просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Читайте также: На Харьковщине строят новый мост через реку на трассе международного значения
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, движение, дорога, развязка, рух, трасса, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В среду в Харьковской области откроют движение на важной трассе: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 21:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 декабря откроется движение по всем направлениям на развязке трассы М-03 в Харькове.".