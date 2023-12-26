У середу в Харківській області відкриють рух на важливій трасі: подробиці

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

27 грудня відкриється рух у всіх напрямках на розвʼязці траси М-03 у Харкові.

«З 12:00 планується відновлення руху у всіх напрямках у межах дворівневої транспортної розв’язки км 485 + 400 автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (виїзд з вулиці Клочківської на Об’їзну дорогу)», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Водіїв, що рухатимуться у вищезазначений час цією ділянкою, дорожники просять бути уважними та дотримуватися ПДР.

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