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У середу в Харківській області відкриють рух на важливій трасі: подробиці

Суспільство 21:09   26.12.2023
Вікторія Яковенко
У середу в Харківській області відкриють рух на важливій трасі: подробиці Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

27 грудня відкриється рух у всіх напрямках на розвʼязці траси М-03 у Харкові.

«З 12:00 планується відновлення руху у всіх напрямках у межах дворівневої транспортної  розв’язки км 485 + 400 автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (виїзд з вулиці Клочківської на Об’їзну дорогу)», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Водіїв, що рухатимуться у вищезазначений час цією ділянкою, дорожники просять бути уважними та дотримуватися ПДР.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 21:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 грудня відкриється рух у всіх напрямках на розвʼязці траси М-03 у Харкові.".