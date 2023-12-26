Взрыв газа в Харькове: специалисты нашли причину

Газовики обследовали квартиру в Слободском районе Харькова, где утром 26 декабря произошел взрыв газа.

«Бригада АДС оперативно выехала на место вызова и перекрыла газ в газовых приборах путем установки заглушки и пломбы. В ходе обследования были выявлены нарушения «Правил пользования газовым оборудованием» и самопроизвольное вмешательство в систему. В результате произошел хлопок, выбита оконная рама в жилой комнате, пострадавшего 61-летнего мужчину госпитализировали», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Напомним, утром 26 декабря в квартире 5-этажки по улице Зерновой на последнем этаже произошел взрыв бытового газа. Пострадал мужчина 1962 года рождения. С ожогами лица и рук его госпитализировали.