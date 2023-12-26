Взрыв газа в Харькове: специалисты нашли причину
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Газовики обследовали квартиру в Слободском районе Харькова, где утром 26 декабря произошел взрыв газа.
«Бригада АДС оперативно выехала на место вызова и перекрыла газ в газовых приборах путем установки заглушки и пломбы. В ходе обследования были выявлены нарушения «Правил пользования газовым оборудованием» и самопроизвольное вмешательство в систему. В результате произошел хлопок, выбита оконная рама в жилой комнате, пострадавшего 61-летнего мужчину госпитализировали», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
Напомним, утром 26 декабря в квартире 5-этажки по улице Зерновой на последнем этаже произошел взрыв бытового газа. Пострадал мужчина 1962 года рождения. С ожогами лица и рук его госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газовики обследовали квартиру в Слободском районе Харькова, где утром 26 декабря произошел взрыв газа.".