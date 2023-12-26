Вибух газу в Харкові: фахівці знайшли причину

Газовики обстежили квартиру у Слобідському районі Харкова, де вранці 26 грудня стався вибух газу.

«Бригада АДС оперативно виїхала на місце виклику та перекрила газ до газових приладів шляхом встановлення заглушки та пломби. Під час обстеження було виявлено порушення «Правил користування газовим обладнанням» та самовільне втручання в систему. Внаслідок цього стався хлопок, вибито віконну раму у житловій кімнаті, постраждалого 61-річного чоловіка госпіталізували», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

Нагадаємо, вранці 26 грудня у квартирі 5-поверхівки на вулиці Зерновій на останньому поверсі стався вибух побутового газу. Постраждав чоловік 1962 року народження. З опіками обличчя та рук його шпиталізували.