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Вибух газу в Харкові: фахівці знайшли причину

Суспільство 15:19   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Вибух газу в Харкові: фахівці знайшли причину Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Газовики обстежили квартиру у Слобідському районі Харкова, де вранці 26 грудня стався вибух газу.

«Бригада АДС оперативно виїхала на місце виклику та перекрила газ до газових приладів шляхом встановлення заглушки та пломби. Під час обстеження було виявлено порушення «Правил користування газовим обладнанням» та самовільне втручання в систему. Внаслідок цього стався хлопок, вибито віконну раму у житловій кімнаті, постраждалого 61-річного чоловіка госпіталізували», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

Нагадаємо, вранці 26 грудня у квартирі 5-поверхівки на вулиці Зерновій на останньому поверсі стався вибух побутового газу. Постраждав чоловік 1962 року народження. З опіками обличчя та рук його шпиталізували.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 15:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газовики обстежили квартиру у Слобідському районі Харкова, де вранці 26 грудня стався вибух газу.".