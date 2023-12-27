Чашка эспрессо в Харькове и области — одна из самых дорогих в Украине

Чашка эспрессо на Харьковщине в среднем стоит 32 гривны. Дороже только в Одесской (36 гривен) и Донецкой (35 гривен) областях.

Самые низкие же цены на базовый кофейный напиток в Украине на Хмельнитчине (21 гривна), Сумщине (23 гривны), Житомирщине и Виннитчине (24 гривны), сообщает портал «Опендатабот» со ссылкой на исследование индекса эспрессо от Poster POS.

«Индекс эспрессо — экономический показатель, который используется для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезным для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции», — объясняют в публикации.

С 2017 года индекс эспрессо в Украине вырос вдвое — с 15 до 30 гривен. При этом только в течение 2022-го средняя стоимость напитка в стране увеличилась с 20 до 28 гривен.